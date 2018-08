Podismo, Matteo Lucchese vince davanti a Gian Luca Borghesi una 7 Borgate macianesi da record

Sport

Pennabilli

| 08:37 - 14 Agosto 2018

Nonostante il caldo e il vicino ferragosto quasi 700 appassionati della corsa, di cui ben 310 competitivi, hanno invaso le strade e i sentieri di Maciano di Pennabilli per la XXII° edizione della “7 Borgate Macianesi”, storica gara podistica nel cuore dell’Alta Valmarecchia andata in scena domenica 12 agosto. Una gara tanto bella quanto dura: un circuito impegnativo di 6km da ripetere due vote che attraversa le 7 borgate tra salite ripide, discese tecniche e panorami mozzafiato.

Spettacolare la gara maschile con quasi tutti i top runners romagnoli e non presenti ai nastri di partenza. I due più attesi Matteo Lucchese (campione italiano 100km in preparazione per il mondiale in Croazia) e Gian Luca Borghesi (campione italiano corsa in montagna master) se ne vanno dal gruppetto dei migliori poco prima della famosa salita del Bossolo per dar vita ad una battaglia che ha permesso a Lucchese (Atl. Avis Castel San Pietro) di centrare la sua quarta vittoria e migliorare il record del percorso in 43’25”, mentre Borghesi (Atl. Avis Castel San Pietro) taglia il traguardo in solitaria in 44’17”. Per il terzo posto invece bel duello tra Luca Benini e Giuseppe Marini (Marathon Club Città di Castello) con quest’ultimo che se ne va nella discesa dal castello sul finire del primo giro e chiude in 45’39”.

La gara femminile invece è stata dominata fin dalle prime battute dalla fortissima Ana Nanu (G.S. Gabbi Bologna) in 52’21”. Avvincente duello per il secondo posto con la cesenate Manuela Brasini (Runcard) che dopo un lungo tira e molla supera in voltata Federica Moroni (Golden Club Rimini) in 56’22.

Gli allori di categoria sono andati a Boinega Luca – Polisportiva Tifernum V (cat. A), Benini Luca – Atl. Avis Castel San Pietro (cat. B), Lombardi Tiziano – Podistica Sammaurese (cat. C), Campana Binaghi Giorgio – Runners Bergamo (cat. D), Moroni Ugo – Atl. Avis Castel San Pietro (cat. E), Ceccolini Sara – Atl. 75 Cattolica (cat. F), Nanu Elena – Golden Club Rimini (cat. G), Lacrimini Patrizia – Marathon Club Città di Castello (cat. H).

Nelle coinvolgenti gare giovanili non agonistiche hanno primeggiato Pacchioli Riccardo (Maciano Team Runners) e Alessi Chiara (Atl. Rimini Nord) per la categoria 0-6 anni; Mazzini Matteo (Atl. Avis Castel San Pietro) e Alessi Martina (Atl. Rimini Nord) per la categoria 7-11 anni; Schiaratura Brayan (Golden Club Rimini) e Cangini Giulia per la categoria 12-15 anni.

Prima delle premiazioni il main sponsor della manifestazione, Croce Verde Novafeltria, ha donato un importante contributo all’associazione “Non ho paura del buio” di Loris Cappanna, pluricampione non vedente di Forlimpopoli. Paolo Draghi