Rifiuti, Coriano supera le aspettative: oltre il 90% dei cittadini ha il kit "porta a porta"

Attualità

Coriano

| 08:09 - 14 Agosto 2018

Successo per il ritiro del kit "porta a porta" a Coriano. Oltre il 90% dei cittadini è in possesso dei bidoni per i rifiuti dedicati. Rimossi tutti i cassonetti con calotta e tutti quelli previsti dal progetto Pap. Dopo un primo periodo di rodaggio, la raccolta da parte del personale Hera sta andando a regime. I cittadini hanno aderito con entusiasmo e collaborazione. I controlli effettuati dalle Guardie Ecologiche Volontarie e la Polizia Municipale sono serrati. Nei giorni scorsi un cittadino è stato segnalato per abbandono di rifiuti nel parco del Marano. Entro l'anno entreranno in funzione anche le fototrappole e il sistema di video sorveglianza funzionanti 24 ore. Per chi non è ancora provvisto di kit bidoni è possibile ritirarli ancora presso le sedi Hera di Rimini o di Cattolica, previa regolarizzazione della posizione Tari presso l'ufficio tributi.

"Considerando il periodo estivo con maggior volume di rifiuti" dice l'assessore all'ambiente Anna Pazzaglia "e il periodo di sperimentazione previsto fino a dicembre 2018, possiamo dire che il servizio è quasi a livelli ottimali.

Cerchiamo di differenziare il più possibile e di fare scelto eco-compatibili, riducendo i rifiuti e in particolare la plastica usa e getta."

Si invita a segnalare eventuali disservizi nella raccolta a Hera ( tel 800862328), ogni indicazione è utile a calibrare il servizio, mentre per gli abbandoni di rifiuti e segnalazione su comportamenti scorretti inviare bisogna una mail a gevrimini@tin.it, corredandole eventualmente con immagini senza incorrere in irregolarità, cosa che accade spesso pubblicando le stesse sui social network.