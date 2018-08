Riccione, capriolo spunta all'improvviso, moto lo centra in pieno: illeso il centauro

Attualità

Riccione

| 07:49 - 14 Agosto 2018

"Mi ha tagliato improvvisamente la strada, non c'era modo di evitarlo, sono vivo per miracolo". E' ancora scosso Alessandro mentre racconta lo spettacolare incidente che l'ha visto protagonista martedì notte al confine tra Rimini e Riccione. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 2 sulla via Flaminia in direzione sud. L'uomo, residente a Misano e titolare di una sala giochi a Rimini Nord, stava rientrando a casa dopo aver chiuso la sua attività. All'altezza del Brico Io, un capriolo si è letteralmente gettato in strada venendo centrato dalla moto. "Me lo sono trovato praticamente sulla parte anteriore" racconta Alessandro "con le corna ha bucato la carena del mezzo mancando la mia gamba per pochi centimetri, finendo poi tra la ruota e il fanale. Uno schianto spaventoso, se avessi avuto una moto meno resistente non so se ne sarei uscito illeso". E' accaduto tutto in pochi secondi: l'animale è stato poi sbalzato sul bordo della strada. L'uomo ha mantenuto con fatica il controllo del mezzo, riuscendo a frenare e a non cadere. La moto ha comunque subito diversi danni sulla parte anteriore.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada che hanno fatto tutti i rilievi del caso compreso il recupero del corpo dell'animale, un esemplare adulto di circa due anni. Da un primo controllo pare che sulla strada non siano presenti i cartelli di attraversamento di animali selvatici. In questo caso il motociclista potrebbe vedersi riconosciuto un indennizzo.