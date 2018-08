Black out a Riccione, la rabbia di Federalberghi: "Cliente bloccato in ascensore e tanti disservizi"

Attualità

Riccione

| 07:14 - 14 Agosto 2018

Continuano i black out a Riccione. Federalberghi della Perla Verde in una nota segnala diversi disservizi patiti dai suoi associati nello scorso weekend nella zona nell'ultimo tratto di via Donizetti vicino a viale Dante e lo stesso viale Dante. "Molti hotel" scrivono "sono rimasti senza energia elettrica, e più precisamente, sabato nella fascia oraria dalle 21 alle 23 e domenica dalle 19,30 alle 21,30". Diversi i disagi tra cui l'impossibilità di usare l'aria condizionata e tutti quegli strumenti per la conservazione e la preparazione del cibo: forni, frigo, congelatori.

Un cliente è rimasto bloccato in ascensore, in un'altra struttura sono intervenuti i vigili del fuoco per trasportare un disabile dalla stanza alla sala da pranzo. "Enel ha attribuito il problema al sovraccarico di richiesta di energia elettrica." dice ancora l'associazione "I nostri associati continuano a segnalarci disagi e disservizi dovuti a fornitori introvabili che si nascondono dietro a segreterie telefoniche e call center. L’unica cosa ben funzionante di queste società sono gli uffici legali. Purtroppo!!"