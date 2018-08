Cronaca

| 07:07 - 14 Agosto 2018

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì a Montescudo. Per cause ancora al vaglio un'auto è finita fuori strada in una scarpata. E' successo intorno alle 18.30. Sul posto per rilievi e soccorsi un'ambulanza, l'elisoccorso e i Vigili del Fuoco. L'uomo alla guida dell'auto è stato portato al Bufalini di Cesena.