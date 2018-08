La Nazionale di San Marino martedì a Martorano (ore 18) in un test contro il Cesena

Sport

Repubblica San Marino

| 22:55 - 13 Agosto 2018

Dopo l’Italia Under 20, il Cesena FC: il percorso di avvicinamento al debutto internazionale in UEFA Nations League – fissato per la Nazionale di San Marino a Minsk per sabato 8 settembre, alle 18:00 – continua all’insegna dell’alto profilo qualitativo degli avversari, alla stregua del livello apicale che attende i biancoazzurri.

I romagnoli, che proprio in giornata hanno ufficializzato il nuovo logo con cui la compagine bianconera ripartirà dal campionato di Serie D, ospiteranno la sfida che si disputerà alle ore 18:00 di martedì 14 agosto a Martorano. Incontro amichevole cui si potrà assistere al prezzo simbolico di due euro; quanto sarà raccolto con gli ingressi, sarà devoluto interamente al reparto di Pediatria Neonatale dell’Ospedale Bufalini di Cesena.

Quella iniziata lunedì sarà anche e soprattutto la settimana della Nazionale Under 17 di San Marino, affidata ad Andy Selva, il quale – dopo le oltre 70 presenze con la maglia biancoazzurra, che del miglior marcatore di sempre (8 reti) ne hanno fatto anche il giocatore più presente – torna a legarsi alla Nazionale, la più giovane delle selezioni che concorrono a livello internazionale sotto l’egida sammarinese.

Il debutto in panchina di Selva avverrà in Liechtenstein, dove i biancoazzurrini saranno di scena i prossimi 16 e 18 agosto in occasione di due incontri amichevoli (entrambi si disputeranno alle ore 19:00) contro i pari età padroni di casa. Sono 21 i calciatori convocati dall’ex capitano della Nazionale di San Marino per la trasferta ferragostana, che costituirà un test probante in vista dei Preliminari di Qualificazione agli Europei U-17, che vedranno i sammarinesi sfidare ad Antalya – nell’ordine – Turchia, Slovacchia ed Irlanda del Nord nell’ultima settimana di ottobre.