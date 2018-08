Rimini Calcio, al lavoro anche le squadre Under 15 e Under 14

Sport

| 22:21 - 13 Agosto 2018

Si sono radunate lunedì pomeriggio, allo stadio “Romeo Neri”, le formazioni Under 15 (foto copertina) guidata da mister Matteo D’Agostino e quella Under 14 (foto gallery) guidata damister Massimo Finotti. Presenti il responsabile del settore giovanile biancorosso Aldo Righini, il referente tecnico Adrian Ricchiuti e tutto lo staff.I biancorossi cominceranno la preparazione giovedì pomeriggio, sempre sul rettangolo verde di piazzale del Popolo. Da lunedì 20 la Under 15 biancorossa sarà per cinque giorni in ritiro in Carpegna.

UNDER 15

Questi i convocati da mister D’Agostino, che sarà coadiuvato nel lavoro dal tecnico in seconda Stefano Zammarchi, dal preparatore atletico Alex Fattori e dal preparatore dei portieri Jacopo Rossi.

Portieri: Boldrin Brando ’05, Tuppolano Edoardo ’04.

Difensori: Bianchi Lorenzo ’04, Casadei Filippo ’04, Drammis Michael ’04, Sammaritani Matteo ’04, Tommassini Francesco ’04, Zaghini Alessandro ’04.

Centrocampisti: Cavioli Elia ’04, Del Monaco Mattia ’04 Fabbri Lorenzo ’04, Guidi Andrea ’04, Marinucci Matteo ’04, Rushani Ilvi ’04, Tamai Filippo ’05.

Attaccanti: Bedetti Andrea ’04, Dorsi Lorenzo ’04, Giunchi Giacomo ’04, Pozzi Matteo ’04.

Questi i convocati da mister Finotti (tutti classe 2005), che sarà coadiuvato nel lavor dal tecnico in seconda Diego Caverzan, dal preparatore atletico Alex Fattori e dal preparatore dei portieri Jacopo Rossi.

Portieri: De Michele Filippo, Munari Maicol, Porcellini Riccardo

Difensori: Caverzan Thomas, Cicconetti Thomas, Gabriele Federico, Lilla Tommaso, Nastase Alessandro, Pasquinelli Diego, Pellegrini Matteo

Centrocampisti: Alvisi Giammarco, Gerboni Leon, Gianfrini Manuel, La Motta Noah, Madonna Diego, Morelli Pier Luigi, Proverbio Alessandro, Zamagni Davide.

Attaccanti: Di Pollina Emilio, Lonardo Edoardo, Vasjary Jonatan, Zangoli Lorenzo.