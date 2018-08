Calcio C, il Rimini cerca rinforzi a centrocampo: trattativa col Padova per Candido

Sport

Rimini

| 20:11 - 13 Agosto 2018



Il Rimini è sul mercato. Secondo indiscrezioni provenienti da Padova il club biancorosso sarebbe interessato a Roberto Candido, classe 1993, centrocampista/trequartista di 168 cm di altezza per 60 kg di peso.

Candido cresce nel settore giovanile dell’Inter, ma viene mandato in prestito al Sassuolo nel 2010-2011, esordendo in Serie B a 17 anni. Nel 2011-2012 torna nel settore giovanile dell’Inter dove vince uno scudetto Primavera. La stagione successiva veste la maglia del SudTirol in C1. Nel 2013-2014 viene prelevato dal Monza in C2, e con la maglia della sua città natale mette a segno 3 gol in 23 partite. Nel 2014-2015 passa alla Pro Patria in Lega Pro, andando in rete in 9 occasioni su 33 presenze. Nell’estate 2015 viene acquistato dal Bassano Virtus dove mette a segno 8 reti in 47 incontri di due campionati di Lega Pro.

Arrivato ai biancoscudati nell’estate scorsa, il classe 1993 ha contribuito alla promozione dei veneti in serie B grazie a 17 presenze e 2 gol. Candido pareva destinato al Ravenna ma le società non hanno trovato l'accordo. Anche il Renate vuole il giocatore.