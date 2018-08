Tennis, Benedetta Novelli vince il torneo di 4° femminile del Ct Casalboni

Sport

Rimini

| 17:42 - 13 Agosto 2018



Benedetta Novelli ha vinto il torneo di 4° categoria femminile del Ct Casalboni di Santarcangelo. Nella finale disputata domenica sera la 4.2 portacolori del Ct Baia Pesaro ha sconfitto la pari classificata Gaia Botticelli (n.4), portacolori del Ct Cesenatico, per 7-6, 6-2.

Intanto, sempre in casa Casalboni, va segnalata la bella finale ottenuta dalla 2.5 Serena Gugnali nell’Open del Ct Siderno (2.500 euro di montepremi) dove ha battuto Antonia Aragosa (2.6) per 6-2, 6-1, nei quarti la 2.2 Lara Meccico (n.2) ed in semifinale la 2.4 Francesca Bernardi (n.3) per 6-4, 6-3, prima della sconfitta in finale contro la 2.1 Corinna Dentoni (n.1) per 6-3, 6-2.