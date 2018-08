Tennis, Venturini e Sorrentino nei quarti del torneo di 4° del Ct Cicconetti. A Igea Ercolino in semifinale

Sport

Rimini

| 17:36 - 13 Agosto 2018

Si è allineato ai quarti, in programma questa sera dalle 20.15, il torneo di 4° del Ct Cicconetti, il trofeo “Gelateria 3 Bis”. Ancora un turno favorevole, gli ottavi, per due giocatori di casa, Marco Venturini e Sergio Sorrentino.

Ottavi: Maurizio Aprea (4.4)-Micael Montinari (4.1, n.8) 6-2, 6-1, Paolo Zonghetti (4.1, n.20)-Manlio Guerra (4.1, n.4) 6-3, 6-4, Mario Russo (4.1, n.21)-Gianluca Corradini (4.1, n.5) 4-6, 7-6, 10-8, Marco Venturini (4.1, n.6)-Adriano Amadio (4.1, n.11) 7-6, 6-3, Mauro Cesaroni (4.1, n.19)-Fulvio Fracassi (4.2) 6-1, 7-5, Franco Cesari (4.2)-Mario Matteini (Nc) 1-6, 6-3, 10-6, Sergio Sorrentino (4.1, n.2)-Davide Petrini (4.1, n.18) 6-1, 6-1. Quarti, giocati ieri sera, anche per Davide Maurizio Pianosi (4.1, n.16).



IGEA MARINA Siamo ormai al rush finale, di grande rilievo tecnico, per il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il 13° memorial “Luciano Gugnali” (800 euro di montepremi). Alessia Ercolino, portacolori del Ct Cacciari Imola, è la prima semifinalista grazie al successo sulla giovane riccionese Maya Ceccarini. Ottavi: Alessia Cecchini (3.1)-Martina Balducci (2.7) 6-0, 6-4, Francesca Giuliani (2.6, n.3)-Elisa Pari (2.7) 6-1 e ritiro, Cecilia Mazza (2.7)-Alice Monducci Delucca (3.1) 6-3, 6-3, Serena Gugnali (2.4, n.1)-Sofia Bardi (3.1) 6-2, 6-2, Alice Grilli (2.5, n.2)-Michela Metozzi (2.7) 6-2, 6-1. Quarti: Ercolino (2.6, n.4)-Maya Ceccarini (2.6) 6-2, 6-1.