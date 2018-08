Si realizza il progetto di Spartaco Selva: nasce l'Accademia Calcio Riccione. Le squadre e i tecnici

Sport

Riccione

| 17:30 - 13 Agosto 2018



E' nata l'Asar Accademia Calcio Riccione e sarà affiliata alla Polisportiva Comunale Riccione. Erano i primi giorni dello scorso aprile quando lo sport riccionese è stato costretto a dare l’ultimo saluto a Spartaco Selva (foto), fondatore e anima dell’Asar 1972. Solo qualche giorno prima, Selva si era seduto al tavolo con i dirigenti della Polisportiva Riccione per gettare le basi di un progetto comune, quello della creazione dell’Asar Accademia Calcio Riccione.

“Come promesso dopo la sua scomparsa, il lavoro è stato portato avanti - spiega Antonio Culicetto, già responsabile della Scuola Calcio della Polisportiva e presidente della nuova società -. Sistemate iscrizioni e affiliazioni, ora siamo tutti pronti ad iniziare questa nuova avventura con tanta voglia di crescere e di portare avanti con grande impegno quello che Spartaco ci ha lasciato”.

I dirigenti, i tecnici e gli atleti grandi e piccini sono pronti a partire per la nuova stagione calcistica 2018-2019: tutta l’attività sarà svolta al Centro Sportivo “Spartaco Selva” (ex Asar – viale Vespucci 6, Riccione).

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO Antonio Culicetto assume la carica di presidente con delega al settore giovanile, Vittorio Ummarino vicepresidente con delega alla prima squadra, segretario Simone D’Adamo, Tesoriere: Alessandro Monaldini, consiglieri: Antonio Giordano, Carmine Tallarico, Angelo Cerri, Giancarlo Minotti e Paolo Pozzi (che ricopre anche il ruolo di direttore sportivo).

LE SQUADRE L’Asar Accademia Calcio Riccione, oltre alla prima squadra in Seconda Categoria, avrà una squadra nel campionato di Terza Categoria (affidata all’allenatore Ivan Vanni) e sarà formata per la quasi totalità da giovani classe 1999 e 2000, a cui si è deciso di far fare esperienza in un campionato molto formante. Le squadre giovanili giocheranno nei campionati: Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.

I TECNICI Saranno ben 17 i tecnici istruttori del settore giovanile dell’Asar Accademia Calcio Riccione: ogni gruppo avrà a disposizione due istruttori, più un collaboratore tecnico e un preparatore atletico. Due nomi di grande esperienza su tutti, quello di Paolo Ceramicola a cui saranno affidati gli Esordienti e quello di Marco Mingucci (già in A con il Perugia) che si occuperà della squadra Pulcini.

PRIMA SQUADRA Paolo Pozzi è direttore sportivo, Dario Vanni (tecnico federale) è stato confermato come allenatore della prima squadra e direttore tecnico del settore giovanile. Confermata nella sua quasi totalità la squadra della passata stagione (ad esclusione di Alex Tontini, classe 2000, passato in Eccellenza alla Marignanese). Tra gli arrivi spiccano svariati e graditi ritorni: Davide Marchionna (attaccante classe ’89 dal Miramare), Luca Vannucci (centrocampista classe 1991 dal Morciano), Fabrizio Amanzio (attaccante classe ’76 dal Gabicce – San Bartolo), Mattia Andruccioli (attaccante classe 1992 dal Sant’Andrea) e Mattia Mauri (portiere classe 1991 dal Tavoleto) che sarà anche il preparatore dei portieri del settore giovanile. Raduno fissato per questa sera, lunedì 13 agosto.

Le iscrizioni per la nuova stagione sono già aperte e si possono effettuare tutti i giorni dalle ore 15:00 alle 19:00 al Centro Sportivo “Spartaco Selva” (Ex Asar). Per informazioni: 328.3347469