A caccia di fantasmi, studiosi del paranormale nel castello di Montefiore

Montefiore Conca

| 17:26 - 13 Agosto 2018

Torna l’appuntamento con Compagnia di Ricerca ed il mondo del paranormale in Rocca a Montefiore Conca venerdì 17 agosto alle ore 21.00. Un appuntamento importante in cui si parlerà di presenze, fantasmi, storie e amori della Rocca di Montefiore. La Compagnia di Ricerca collabora ormai da anni con il comune di Montefiore, conosciuta e richiesta in tutta Italia, tanto da macinare migliaia di chilometri per raggiungere castelli lontani, l’ultimo in Alto Adige lo scorso 4 agosto dove nell’immenso Castel Taufers ha riportato alla luce immagini e audio interessanti che svelano novità importanti per la storia di quel luogo. Compagnia di Ricerca con Marino Fantuzzi, Maurizio Bertini e Nadia Fabbri dunque vi guideranno venerdì tra le stanze e le pietre della Rocca di Montefiore svelandovi racconti e leggende, storie di presenze e personaggi realmente esistiti ma dei quali non fu mai approfondita la storia. Il CdR ha un vasto pubblico che lo segue da tutta Italia. Nella scorsa serata in Rocca si sono registrate famiglie provenienti da Firenze, Monza, Genova, Bologna, ma anche tante dalla

Provincia di Rimini e Pesaro che curiose hanno scelto di vivere questa esperienza. La Rocca che per l’occasione sarà illuminata solo da candele, svelerà segreti e misteri nascosti da 640 anni, sarà un vero e proprio viaggio nel mondo delle emozioni.

Due personaggi straordinari, Costanza Malatesta e il suo cavaliere Ormanno torneranno a raccontarsi, a parlare del loro amore che fu una storia straordinaria e vera.

Prossimo appuntamento dunque è per venerdì 17 agosto alle ore 21.00 nella splendida Rocca di Montefiore Conca. Info e prenotazioni 349 4449144