Volley D, sarà Andrea Bonfè il vice di Lazzarini al Riccione

| 17:19 - 13 Agosto 2018

Riccione Volley è lieta di annunciare Andrea Bonfè il vice coach di Yuri Lazzarini per la stagione sportiva 2018/19 di Serie D. Il tecnico riminese, ha trascorso la sua ultima stagione in serie D come secondo allenatore del Riviera Volley Rimini dove è stato partecipe della vittoria del campionato. Andrea ha allenato anche alcune squadre del settore giovanile del territorio riminese e ha avuto un'altra esperienza in serie D con la Pgs Omar Rimini.

Coach Bonfè sarà sicuramente un ottimo collaboratore di Lazzarini, con cui condividere il lavoro quotidiano, la preparazione e la gestione del match stesso.