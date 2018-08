Scritta umana da record sulla spiaggia, coinvolte mille persone

Attualità

Gatteo

| 15:03 - 13 Agosto 2018

Obiettivo raggiunto per la scritta umana realizzata sulla spiaggia. Erano infatti mille le persone che questa mattina si sono date appuntamento ai Bagni 20 Olimpia e 21 Paganelli di Gatteo Mare per realizzare la scritta umana da record lunga 100 metri. Coordinati dall'equipe di oltre 25 animatori del Gatteo Mare Summer Village, turisti e cittadini gattesi hanno scelto di scrivere Gatteo Mare 2018. Come l’anno scorso un drone ha realizzato un video che è pubblicato sui social. La mattinata si è chiusa, visto il caldo di questi giorni, con un grande tuffo collettivo nel mare Adriatico.

“E’ stata una edizione eccezionale. – ha raccontato Stefano Benossa, capo animatore del Gatteo Mare Summer Village 2018, l'originale progetto turistico che riunisce operatori turistici e Comune di Gatteo in una offerta integrata di intrattenimento, sport ed animazione per tutti gli ospiti della località balneare – Quest’anno c’è stato un grande coinvolgimento. Oltre le aspettative. Le persone accorse lunedì mattina erano felici di poter contribuire al buon esito dell’iniziativa. Tutti molto collaborativi. Ci siamo proprio divertiti!”