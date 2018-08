Arrivano quasi 17 milioni per gestioni acque e riqualificazione del lungomare di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:57 - 13 Agosto 2018

Oltre 25,7 milioni di euro per progetti ambientali in Emilia-Romagna: quasi 16,9 milioni per un nuovo sistema di gestione delle acque e la riqualificazione del lungomare di Rimini, altri 8,8 per la rimozione dell'amianto da scuole e ospedali in regione. E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera che contiene i finanziamenti del "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020" assegnati dal Cipe lo scorso 28 febbraio, che ha tra gli obiettivi un piano nazionale di bonifica dall'amianto negli edifici pubblici, la mitigazione del rischio idrogeologico, l'adeguamento del sistema fognario e depurativo, la riduzione delle perdite negli acquedotti e il miglioramento dell'uso idrico. La pubblicazione in Gazzetta era attesa "per rendere le risorse operative al più presto, trasformandole in cantieri e interventi", commenta Paola Gazzolo, assessore regionale all'Ambiente: "Si tratta di risorse importanti, frutto della collaborazione tra il presidente Stefano Bonaccini e il Governo Gentiloni, che aveva reperito i fondi. Permetteranno di compiere un passo avanti importante per la bonifica dall'amianto di strutture pubbliche strategiche come le scuole e gli ospedali, oltre che un salto di qualità nella gestione del ciclo integrato delle acque e nella riqualificazione di parte del lungomare della città di Rimini, in un'ottica di crescente sicurezza territoriale e qualità ambientale".