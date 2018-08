Coltello a serramanico e droga sotto sequestro. Oltre 130 mezzi controllati

Cronaca

Rimini

| 14:40 - 13 Agosto 2018

Un rumeno di 19 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il giovane, controllato in viale Regina Elena in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 10 centimetri.

Sono stati 29 posti di controllo effettuati lungo le arterie stradali e nei pressi dei luoghi di maggiore aggregazione di massa. Ben 198 le persone controllate ed identificate, 134 i mezzi fermati e sottoposti a controllo, 2 le persone segnalate alla Prefettura in quanto trovate in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente destinata all’uso personale.