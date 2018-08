Cronaca

| 14:31 - 13 Agosto 2018

Sabato notte i carabinieri della stazione di Rimini porto sono intervenuti in via Antonelli a seguito di una segnalazione di furto in appartamento. Giunti sul posto hanno sorpreso e bloccato due giovani, una ragazza appena maggiorenne ed un ragazzo di 11 anni intenti a rubare all'interno di un'abitazione. La refurtiva, composta da alcuni monili in oro e bigiotteria, è stata restituita ai legittimi proprietari.