Cronaca

Rimini

| 14:27 - 13 Agosto 2018

Un 30enne algerino è stato denunciato dai carabinieri per avere rubato un asciugamano di un turista in uno stabilimento balneare. E' accaduto sabato mattina a Miramare e durante la successiva perquisizione personale l'uomo è stato trovato in possesso di un portafoglio risultato provento di furto denunciato alcuni giorni prima da un turista presso il comando Stazione di Miramare. L'algerino dovrà quindi rispondere anche del reato di ricettazione.