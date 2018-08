Rapina un hotel e inseguito dal titolare. Arrestato 33enne che ha tentato anche di denudarsi

Cronaca

Rimini

| 14:11 - 13 Agosto 2018

Un moldavo di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri per rapina. Secondo la ricostruzione è stato sorpreso dal figlio del titolare di una struttura alberghiera di Marina Centro mentre si allontanava dal parcheggio della struttura a bordo della propria bicicletta. Il giovane, dopo aver avvertito il 112, si è messo all'inseguimento del malvivente a bordo del proprio scooter mentre il primo, una volta accortosi di essere stato scoperto, si è improvvisamente fermato scagliando la bicicletta in direzione del giovane che, fortunatamente, è rimasto illeso. Il moldavo, in stato di evidente alterazione psicofisica, è così salito a bordo di un autobus e davanti ai passaggeri ha cominicato a denudarsi venendo però arrestato dai carabinieri di Miramare nel frattempo giunti sul posto. Condotto in caserma è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida svoltasi questa mattina. Il 33enne, condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, si trova ora nel carcere dei Casetti.