Rimini, entrata in funzione la rotatoria di via Aldo Moro: parte dell’intervento per la realizzazione della nuova rotatoria Valentini

Attualità

Rimini

| 13:48 - 13 Agosto 2018

Con la realizzazione della segnaletica provvisoria è entrata in funzione nelle prime ore di stamane la nuova rotatoria realizzata in via Aldo Moro, parte dell’intervento più generale per la realizzazione della nuova rotatoria Valentini.

La nuova rotatoria avrà infatti la funzione al termine della realizzazione di un nuovo ponte sul torrente Ausa, di smistare in sicurezza la viabilità tra via Aldo Moro e la stessa statale 16 dove verrà realizzata una nuova e più importante rotatoria.

I lavori sono stati anche l’occasione per anticipare da parte di Hera la posa della condotta fognaria sulla via Aldo Moro, parte della Dorsale Sud del Psbo.

Da ricordare infatti come oltre agli interventi in corso di realizzazione, l’intero progetto preveda un’ulteriore parte che avrà la funzione di collegare in sicurezza il quartiere Padulli con la Statale Adriatica.