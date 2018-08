A Riccione la musica sale sul palco: il 14,15 e il 16 agosto Benji & Fede, Le Vibrazioni e Santa Esmeralda

Eventi

Riccione

| 13:01 - 13 Agosto 2018

Dal rock all’indie, dal country al trap, dalla classica all’elettronica, il Ferragosto 2018 è più che mai all’insegna della musica e dopo l’incantevole concerto all’alba di domenica con Marina Rei e Paolo Benvegnù, si riparte alla grande con la programmazione di Deejay On Stage con una tripletta di eventi imperdibili.

Tre serate, il 14, il 15 e il 16 che vedranno esibirsi il 14 gli idoli indiscussi delle ragazze Benji & Fede, che tornano per il terzo anno consecutivo sul palco di Riccione con il loro nuovo successo estivo Moscow mule e Irama, vincitore del talent show Amici; il 15 il gruppo pop rock Le Vibrazioni, Merk & Kremont, una delle nuove realtà di maggior successo della scena dance e Leroy Gomez, leader dei Santa Esmeralda e autore dell’intramontabile hit Don't Let Me Be Misunderstood; il 16 Boomdabash, che firmano uno dei tormentoni dell’estate, Non ti dico no, con il featuring di Loredana Bertè, Takagi & Ketra, tra i protagonisti del nuovo pop italiano, in radio con Amore e Capoeira insieme a Giusy Ferreri, anche lei sul palco la stessa sera, Alice Merton, artista di origine tedesca reduce del colossale successo mondiale di No Roots e gli Ex-Otago, attualmente fuori con due canzoni, il loro nuovo singolo Tutto Bene e la partecipazione nel nuovo pezzo di Max Pezzali di cui sono anche coautori.

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare, sempre molto atteso e amato dagli ospiti della riviera, è in programma martedì 14 agosto alle 23.00 proprio davanti al grande palco di Deejay On Stage