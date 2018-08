Gran finale per il T-Roc, nuovo gioiello della Volkswagen targato Reggini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:53 - 13 Agosto 2018

Si conclude sotto una pioggia di stelle il Summer Tour 2018 targato Reggini che ha conquistato l’attenzione del grande pubblico facendo conoscere lo stile elegante e grintoso del T-Roc, il nuovo crossover di casa Volkswagen che ha fatto innamorare di sé anche la Romagna sfilando nei locali e nei principali appuntamenti della stagione.



L’estate di questo gioiello a quattro ruote ha avuto il gran finale venerdì e sabato nel cuore di Santarcangelo di Romagna, in piazza Matteotti, in occasione della kermesse Calici di Stelle. Centinaia di persone accorse nel borgo clementino per la tradizionale degustazione di eccellenti etichette hanno potuto ammirare e scoprire da vicino il T-Roc, protagonista di una presentazione accattivante e divertente.



Ad ogni appuntamento, fra musica, cocktail e simpatici gadget, il pubblico è stato invitato ad ammirare da vicino il crossover, sedersi al volante e conoscere meglio la personalità di quest’automobile definita dagli esperti la più bella creatura di Wolfsburg degli ultimi tempi. Avveniristica interpretazione del Suv compatto dal look robusto, il T-Roc è una “star” dal design distintivo e personalizzabile con le sue sembianze da fuoristrada sportivo e la silhouette da coupé.



Tantissimi giovani, ma non solo, nella notte di San Lorenzo avranno espresso un desiderio ben preciso… tornare a casa al volante di questo fuoriclasse!



“Il Summer Tour è stato una bella esperienza – dichiara Maria Reggini – che ci ha dato tante soddisfazioni. Appuntamento dopo appuntamento, abbiamo potuto constatare il grande appeal del crossover su un pubblico eterogeneo e molto attento, sia ai dettagli tecnici che a quelli di design, connubio particolarmente ben riuscito in quest’auto.”



Il Summer Tour si chiude con nuovo successo, dopo il lungo road show che ha visto il T-Roc fare tappa, fra gli altri, al Ghetto Quarantasei di Villa Verucchio, al Newport e al Barrumba di Rimini, al Pastrocchio, al Birrodromo e al Flamingo Beach di Riccione, a Misano, Cattolica, San Marino, ma anche al Tiberio Music Festival, dove centinaia di ragazzi hanno cantato e ballato sulle note più rock della Riviera.