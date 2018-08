Nuovo rilevatore al semaforo di Viserba: multe per rosso e linea d'arresto

Attualità

Rimini

| 12:30 - 13 Agosto 2018

Terminato il periodo di prova entrano pienamente in attività le telecamere dei sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche posizionato sull’impianto che regola la viabilità tra le vie Beltramini – Sacramora – Morri.

Da martedì saranno così verbalizzati e sanzionati tutti coloro che, nonostante la luce rossa che ne vieta il passaggio, attraversano l’incrocio mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti gli altri utenti che, ignari, si apprestano ad impegnare l’incrocio rispettando le regole.

Un nuovo apporto della tecnologia a favore della sicurezza che con la sua attività consentirà 24 ore su 24 il controllo della viabilità in un punto importante e potenzialmente pericoloso della viabilità cittadina. Un nuovo impianto che si affianca così agli altri tre impianti che che dalla seconda metà del 2017 il Comune di Rimini ha posizionato su alcuni degli incroci cittadini più trafficati regolati da impianto semaforico come su Viale Principe Amedeo/Via Matteucci/Via Perseo; su Via Caduti di Marzabotto/Via di Mezzo/Via Jano Planco, su Via Siracusa/Via Tommaseo.

Accanto a questi impianti operanti, sul tavolo di Anas per la richiesta indispensabile di autorizzazione già ormai da tempo è la richiesta del Comune di Rimini di posizionare un sistema di controllo sulla Superstrada di San Marino e via della Gazzella.