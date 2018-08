Eccidio dei Tre Martiri, giovedì le celebrazioni del 74esimo anniversario a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:11 - 13 Agosto 2018

Giovedì 16 agosto il 74esimo anniversario dell’eccidio dei tre martiri

Inizierà alle 10 da piazza Cavour la cerimonia di celebrazione del 74esimo anniversario dell'eccidio dei tre martiri riminesi Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani. La cerimonia commemorativa di giovedì 16 agosto prevede la posa di corone di alloro nella piazza dedicata alle vittime dell'eccidio, in piazza Ferrari e in via Ducale e vedrà l’intervento della Banda città di Rimini.

Le iniziative a ricordo dei tre martiri proseguiranno in serata alla Corte degli Agostiniani (via Cairoli 42) con lo spettacolo organizzato dall'Anpi sezione di Rimini “7Grani Neve diventeremo” (ore 21.30, ingresso libero), un progetto documentaristico e musicale dedicato alla Memoria e alla Resistenza realizzato e diretto da 7grani. La regia e la realizzazione del documentario “Storia di Rado” è di Mauro Settegrani. Lo spettacolo sarà preceduto alle 21 dalla premiazione della ottava edizione del Premio Vincenzo Mascia.

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al teatro degli Atti.