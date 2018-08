Sfasciano stabilimento balneare a Viserba, identificati cinque minori in vacanza a Rimini

Cronaca

Rimini

| 11:34 - 13 Agosto 2018

Hanno sfasciato lettini, ombrelloni e altre attrezzature di uno stabilimento balneare di Viserba, nella zona di Rimini Nord, procurando danni per migliaia di euro: i responsabili, cinque minorenni francesi in vacanza in riviera con i genitori sono stati tutti denunciati a piede libero dalla polizia. È accaduto domenica sera. Ad accorgersi che qualcuno stava vandalizzando lo stabilimento e a chiamare la polizia, sono stati gli stessi titolari. Gli agenti delle volanti arrivate subito sul posto hanno praticamente colto in flagrante il gruppo di giovanissimi mentre stava danneggiando le attrezzature del bagno. Fermati, i giovani sono stati tutti denunciati per danneggiamento. I ragazzini sono stati duramente rimproverati dai genitori che ora dovranno risarcire i danni procurati per alcune migliaia di euro.