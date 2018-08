Ferragosto, il saluto del Sindaco di Riccione Tosi "qui è la vostra città e la vostra casa"

Turismo

| 11:22 - 13 Agosto 2018

Ferragosto si avvicina e il sindaco di Riccione Renata Tosi non ha fatto mancare il saluto per cittadini e turisti. Nella nota del primo cittadino l'augurio speciale per vivere la festività a Riccione "la vostra città e la vostra casa, vi accoglie ed è sempre in movimento per cercare nuove opportunità, proposte e tante occasioni per stare bene". Un pensiero anche per la sicurezza della Perla Verde garantita dalle Forze dell'Ordine e da tutte quelle realtà che, con il loro lavoro, contribuiscono al benessere e alla tranquillità di cittadini e turisti.

Ci apprestiamo a trascorrere e celebrare il Ferragosto, a tutti i miei concittadini e ai nostri turisti, ai nuovi e agli affezionati da lungo tempo, rivolgo un augurio speciale.

Riccione è la vostra città e la vostra casa, vi accoglie ed è sempre in movimento per cercare nuove opportunità, proposte e tante occasioni per stare bene, da soli o assieme ai propri cari, che siano familiari o amici.

Un luogo d’incontro in cui vivere e tessere dei ricordi, pezzi di vita, in serenità e allegria. Riccione è proiettata al futuro, ma vive un presente che giorno dopo giorno si evolve grazie al contributo di tutti.

Abbiano in agenda un programma ambizioso e concreto, siamo fiduciosi nel futuro di quella che, amo ripetere spesso, è la Comunità riccionese, dai grandi orizzonti, inclusiva e laboriosa. La festa della Assunzione della Beata Vergine Maria, sia una giornata di svago in questa calda estate, ma anche di riflessione.

Viviamo Riccione: in sicurezza, con rispetto verso gli altri e verso noi stessi, nei piccoli e grandi appuntamenti che costellano la città in questi giorni, nei suoi scorci e vicino al calore e alla meravigliosa ospitalità che i nostri operatori turistici sanno trasmettere.

Il mio pensiero a nome dell’amministrazione va doverosamente in questa giornata a tutte quelle persone che lavorano e fanno si che la città sia accogliente e dinamica. Alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, ai medici e a tutto il personale ospedaliero,ai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile e a chi, meno fortunato, vive momenti di difficoltà.

Buon Ferragosto!

Renata Tosi

Sindaco di Riccione