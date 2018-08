Calcio, il Cesena si aggiudica il Memorial Piero Marconi, triangolare con Savignanese e Ronco

Sport

Savignano sul rubicone

| 10:16 - 13 Agosto 2018

Sabato scorso allo stadio di Savignano si e' disputato il 32' memorial Piero Marconi. Ha organizato la Savignanese calcio. Triangolare di 45 minuti ciascuno. Ha vinto il Cesena. Nella prima partita il Ronco (Promozione) ha vinto contro la Savignanese (serie D)

3-2, doppietta di Gori per la Savignanese al 27' e 38', doppietta anche per Camporesi del Ronco al 37' e 44' e Spadaro (Ronco) al 18'. Nella seconda partita la Savignanese si e' imposta ai rigori contro il Cesena (serie D). I 45 minuti si erano conclusi 1-1 con le reti di Capellini per il Cesena e Francesco Manuzzi per la Savignanese. I calci di rigore per la Savignanese sono stati messi a segno da Longobardi, Riccardo Manuzzi, Vandi, Francesco

Manuzzi; per il Cesena hanno fatto centro Bisoli e Capellini, mentre Andreoli e Campagna si sono fatti parare le loro conclusioni dal portiere Forestieri. Nella terza e ultima partita il Cesena ha vinto contro il Ronco 2-0 con reti di Alessandro Danilo su rigore al 13' e Lorenzo Pastorelli al 46'. Domenica prossima debutto in coppa Italia per la Savignanese contro il Classe.

Ufficio Stampa Savignanese

Nella foto di Roberto Magnani, il capitano del Cesena De Feudis riceve la coppa dalla

famiglia Marconi