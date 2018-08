San Marino, giovane spacciatore colto sul fatto sabato sera dalla Gendarmeria

Cronaca

Repubblica San Marino

| 09:41 - 13 Agosto 2018

Un giovane sammarinese è stato denunciato dalla gendarmeria della Repubblica per introduzione e detenzione di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato fermato sabato sra verso le 21.30 a San Marino mentre si trovava nei pressi di un'auto con fare sospetto. I controlli hanno dato ragione alle forze dell'ordine permettendo di rinvenire 2 grammi di marijuana ed oggetti utilizzati per l'uso dello stupefacente. Sul posto anche personale del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria. Il giovane è stato portato negli uffici dove, alla presenza del legale d'ufficio, è stato interrogato ed in seguito denunciato. Sono in corso ulteriori indagini.

Nel corso della stagione estiva è aumentato il numero delle pattuglie della Gendarmeria per il controllo del territorio.