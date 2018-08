Weekend nero sulle strade: paura per scooterista scontratosi con un'auto. Traffico paralizzato sulla Statale 16

Cronaca

Riccione

| 22:10 - 12 Agosto 2018

Momenti di paura per il conducente di un scooter Piaggio 50, coinvolto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 21.15 sulla Statale 16 Adriatica a Riccione, in direzione Misano. Lo scontro ha coinvolto il ciclomotore e un'Alfa Romeo: il ferito sembrava privo di vita, essendo in stato di shock, ma fortunatamente il personale sanitario del 118 ha appurato che fosse cosciente e ha praticato i primi soccorsi, seguiti dal trasporto in ospedale. Forti rallentamenti al traffico, sul posto la Polizia