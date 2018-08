Tennis, a Viserba l'Open femminile. Concluso il torneo nazionale giovanile: tutti i vincitori

Sport

Rimini

| 19:29 - 12 Agosto 2018

E’ in pieno svolgimento il torneo nazionale Open femminile del Tennis Viserba. Siamo nel tabellone di 3°, 1° turno: Sara Zaccaria (3.5)-Giulia Sangiorgi (4.1) 6-1, 6-1. 2° turno: Giorgia Benedettini (3.4)-Virginia Lodi (3.4) 6-0, 6-2, Nicole Parti (3.4)-Clara Sansoni (3.4) 7-5, 1-6, 6-3, Sara Pretelli (3.5)-Irene Carpani (3.5) 6-7, 6-0, 6-2.

Intanto si è concluso questa mattina il torneo giovanile, vediamo tutti i vincitori. Match-clou Under 16 femminile vinto da Greta Vagnini (Ct Montecchio) su Sara Carbone (Ct Cicconetti) per 6-4, 7-6. Nell’Under 14 femminile successo bis di Greta Vagnini (n.1) su Evelyn Amati (n.2, Ct Casalboni) per 3-6, 6-4, 7-6. Nell’Under 14 maschile successo di Niccolò Iemmi (Ct Albinea, n.7) su Pietro Matteini (n.5, Ct Cicconetti) per 6-7, 6-2, 10-8.

Nell’Under 16 maschile Luca Bartoli (n.1), portacolori del Tennis Viserba, ha superato in finale Alexander Tebaldi (360 Sport Morciano) per 6-4, 6-2. Nell’Under 12 femminile vittoria di Letizia Giovagnoli (n.2, Ct Cesenatico) su Matilde Morri (n.1, Tennis Viserba) per 4-6, 6-1, 10-5. Nell’Under 10 femminile Sophia Giulia Di Concetto (Ct Porto San Giorgio) ha sconfitto Ekaterina Cazac (Ct Zavaglia) per 6-1, 6-1. Nell’Under 12 maschile Raymi Paci (Tc Valmarecchia, n.1) ha battuto in finale Andrea Zanuccoli (Ct Cesenatico, n.2) per 6-1, 6-0. Nell’Under 10 maschile successo di Federico Baldinini (Ct Cicconetti) su Emanuele Ascani (Tc Valmarecchia) per 7-5, 6-1.

Le premiazioni sono state effettuate dal vicepresidente Roberto Rinaldi e dal giudice arbitro Antonio Giorgetti.