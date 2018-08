FOTO: Calici di Stelle, è grande successo per la festa anche dopo il cambio di location

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:34 - 12 Agosto 2018

Nella 20esima edizione Calici di Stelle surclassa se stesso raggiungendo un successo superiore alle conferme degli ultimi anni: in tantissimi infatti hanno riempito borghi e contrade della città nella due giorni dedicata al buon vino di Romagna.

Particolarmente gradito il cambio di location per alcuni punti degustazione che venerdì 10 e sabato 11 agosto ha portato tantissime persone lungo la via De Bosis e nell’adiacente Parco del Campo della Fiera, da sempre uno dei punti più frequentati della città.

Si conferma molto apprezzata anche “Santarcangelo vista Mare”, l’iniziativa che ha coniugato proposte di altissima qualità enogastronomica, il cinema italiano degli anni ’50, musica e interpretazioni cinematografiche in piazza Monache. Oltre ad offrire un percorso sensoriale e atmosfere particolarmente suggestive, “Santarcangelo vista Mare” ha saputo portare parte della manifestazione di Calici di Stelle nel cuore del centro storico.

Medesimo successo anche per concerti e performance di “Calici di Musica”, che nei due giorni dell’evento hanno animato vie e borghi della città con proposte in grado di intrattenere, coinvolgere e far ballare migliaia di partecipanti. In particolare, nella gremita piazza Ganaganelli lo staff di Speak Easy & Dance Loud ha festeggiato con un brindisi il ventesimo compleanno di Calici di Stelle.