Si cala i pantaloni e urina in Piazza Tre Martiri. La VIDEO segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:00 - 12 Agosto 2018

Una scena a dir poco stucchevole quella che si sono trovati davanti agli occhi alcuni cittadini riminesi. Un uomo senza fissa dimora, conosciuto da tanti in città, urina in pieno giorno in piazza Tre Martini. L'episodio risale alle ore 7 di oggi, 12 agosto. Incurante di tutto e di tutti, il clochard ha soddisfatto il proprio bisogno fisiologico nel cuore del centro cittadino. "Il senza tetto di Rimini ha preso la panchina della piazza centrale come suo bagno personale" commenta un nostro lettore.