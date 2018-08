VIDEO: scooterista non fa la curva e vola nella scarpata, santarcangiolese gravissimo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:38 - 12 Agosto 2018

Ancora un grave incidente sulla strade riminesi, intorno alle 12 di domenica. Un centauro di mezz'età è in condizioni disperate dopo aver sbattuto contro il guardrail in via Tosi, a Santarcangelo di Romagna. L'uomo era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, un Suzuki Burgman 400, quando ha perso la traiettoria della curva. Nell'impatto con il guardrail lo scooter è andato in pezzi, mentre il centauro è stato catapultato fuori dalla carreggiata stradale, finendo nella scarpata e perdendo coscienza. I Vigili del Fuoco, intervenuti assieme al 118, si sono calati con l'imbracatura per il recupero del ferito, trasportato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Sul luogo dell'incidente, per i rilievi, la Polizia Stradale e i Carabinieri. Il VIDEO nel luogo dell'incidente.