Ubriaco molesto in discoteca, devono intervenire i Carabinieri: e lui li prende a calci e pugni

Cronaca

Riccione

| 13:15 - 12 Agosto 2018

Infastidiva le altre persone che stavano trascorrendo la nottata in una discoteca della Riviera. Un 32enne pluripregiudicato italiano, originario del trentino, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: in stato di alterazione per l'abuso di alcool, ha iniziato a dare problemi all'interno del locale. Il personale addetto alla sicurezza ha contattato i Carabinieri, ma alla vista dei Militari il 32enne ha dato in escandescenze, aggredendoli a calci e pugni per fuggire. Uno dei Carabinieri è stato ferito in modo lieve.