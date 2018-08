Tennis, i risultati dei tornei di Igea Marina e Santarcangelo: al Ct Casalboni domenica sera la finale

Sport

Santarcangelo di Romagna

13:06 - 12 Agosto 2018

Ancora un turno favorevole per le giovanissime Maya Ceccarini ed Elisa Pari del Tc Riccione e Sofia Marchetti (Ct Casalboni) nel torneo nazionale Open femminile del Ct Venustas di Igea, il 13° memorial “Luciano Gugnali” (800 euro di montepremi). Tutte e tre guadagnano il 4° turno, insieme ad Alessia Ercolino (Ct Cacciari Imola).

2° turno: Sofia Bardi (3.1)-Sara Albertini (2.7) 6-3, 6-3, Alessia Cecchini (3.1)-Ilaria Morgillo (2.8) 6-2, 6-1, Alice Monducci Delucca (3.1)-Chiara Sasdelli (2.8) 6-3, 6-1, Michela Metozzi (2.7)-Letizia Migani (3.1) 6-2, 6-2. 3° turno: Maya Ceccarini (2.6)-Sara Bertozzi (2.8) 6-0, 6-1, Elisa Pari (2.7)-Maddalena Pierotti (2.7) 6-2, 6-7, 6-0, Sofia Marchetti (3.1)-Alessia Soncini (2,7) 6-4, 2-6, 6-2, Alessia Ercolino (2.6, n.4, foto)-Caterina Pruccoli (2.7) 6-2, 6-3.



SANTARCANGELO Gran finale domenica alle 20.30 per il torneo nazionale di 4° femminile organizzato dal Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Protagoniste del match-clou saranno Gaia Botticelli (n.4), portacolori del Ct Cesenatico, e Benedetta Novelli, giocatrice del Ct Baia Pesaro, autrici in semifinale di vittorie piuttosto comode rispettivamente contro la ravennate Raffaella Maletti e Beatrice Bianchi (Tc Coriano). Semifinali: Botticelli (4.2)-Raffaella Maletti (4.1, n.1) 6-3, 6-1, Novelli (4.2)-Beatrice Bianchi (4.3) 6-0, 6-0.