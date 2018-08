Stop all'afa, temporali in arrivo sul riminese: il clou nella giornata di martedì, ferragosto a rischio

Attualità

Rimini

| 12:32 - 12 Agosto 2018

Arrivano finalmente temporali e un calo termico nel riminese, grazie a una perturbazione dall'Atlantico. Già da domani, lunedì 13 agosto, è prevista un'allerta gialla in tutta la regione Emilia Romagna. Ma i rovesci temporaleschi dovrebbero interessare soprattutto l'appennino emiliano. Discorso diverso per la giornata di martedì 14 agosto. Pierluigi Randi, sul sito Emilia Romagna Meteo, spiega: "Si potranno quindi avere rovesci o temporali sparsi lunedì, ma soprattutto tra il pomeriggio di martedì e la mattinata di mercoledì, procedendo da Emilia e Romagna, con associato un calo delle temperature". Ferragosto quindi potrebbe essere "bagnato", in mattinata. La settimana inizierà con il tempo incerto, tuttavia il sole tornerà a splendere. Prosegue Randi: "la seconda parte della settimana dovrebbe risultare più stabile con prevalenza di campi anticiclonici in quota". Anche i previsori di Arpae concordano, sottolineando per la giornata di Ferragosto: "Lo spostamento verso sud del minimo di bassa pressione favorirà un miglioramento delle condizioni meteo durante la giornata di mercoledì, con precipitazioni che andranno progressivamente ad esaurirsi".