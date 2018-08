Moto3, Bezzecchi da urlo in Austria: il leader domina e allunga su Martin. Bastianini secondo

Sport

| 12:15 - 12 Agosto 2018

Il riminese Marco Bezzecchi ha vinto la gara di Moto3 del Gp d'Austria. Il pilota della Ktm, partito dalla pole, ha preceduto il concittadino Enea Bastianini (Honda), secondo in rimonta, e lo spagnolo Jorge Martin (Honda), eroico: ha conquistato il podio a soli 8 giorni dalla rottura del radio rimediata a Brno mostrando una gran grinta: ora lo spagnolo è a - 12 da Bezzecchi in classifica. Si è arreso solo all'ultimo giro al rientro di Bastianini (e probabilmente al riacutizzarsi del dolore).

Per Enea la gioia del quarto podio stagionale, arrivato al termine di una lunga rimonta dalla nona casella in griglia di partenza. Per il 19enne romagnolo non poteva esserci modo migliore di festeggiare il passaggio in Moto2 (correrà con il team KTM Tech 3 nel 2019).

Gli altri romagnoli: 22° Antonelli, 23° Bulega, ccaduta e ritiro per Migno.