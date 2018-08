Si tocca in spiaggia davanti a una ragazzina e spia chi fa la doccia, orrore in spiaggia a Riccione

Cronaca

Riccione

| 12:04 - 12 Agosto 2018

Atti osceni, commessi sull'affollata spiaggia di Riccione, in pieno giorno e davanti a minorenni. Questa l'accusa per un 21enne di Rimini denunciato a piede libero dalla polizia di Stato.

Domenica scorsa, una giovanissima turista ha notato in spiaggia a Riccione, un ragazzo che si toccava in modo da non lasciare spazio a dubbi. La ragazzina ha raccontato tutto ai genitori che hanno dato l'allarme al bagnino. Del giovane però non c'era più traccia, tranne che nei filmati di video sorveglianza che hanno documentato il suo comportamento.

Dopo quasi una settimana, sabato pomeriggio, il giovane si è ripresentato in spiaggia ed è stato visto dai bagnini intento ad osservare con morbosità le persone alla doccia del lido. I poliziotti del posto fisso di Riccione, in borghese, hanno individuato e bloccato, con discrezione, il 21enne e l'hanno accompagnato alla "Beach box" della polizia. E' stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla minore età della ragazzina denunciante.