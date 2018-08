Le campionesse della ginnastica azzurra a Riccione: sport e relax tra Oltremare e Samsara. INTERVISTE

Sport

| 11:20 - 12 Agosto 2018

Riccione è protagonista della ginnastica azzurra: sta infatti ospitando fino a sabato 18 agosto il collegiale della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica femminile. Reduci dallo splendido Europeo di Glasgow in cui le Azzurre hanno fatto incetta di medaglie (uno strapotere che parla di 7 medaglie complessive: 4 ori tra le due gare regine, quella a squadre e l’all-around, due argenti e un bronzo), le atlete della ginnastica si trovano in questi giorni nella Perla Verde grazie all’organizzazione della Ginnastica Riccione, accompagnate dal responsabile tecnico Enrico Casella e da tutto lo staff. Presenti a questo collegiale Martina Basile, Sofia Busato, Desirée Carofiglio, Caterina Cereghetti, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Giada Grisetti, Francesca Noemi Linari, Lara Mori, Martina Rizzelli e Giorgia Villa. Riccione sta coccolando le campionesse del team azzurro alternando mattinate di allenamenti alla palestra di viale Abruzzi, a momenti di svago e relax: oltre al mare e alla spiaggia, il presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio, si sta organizzando per far vivere alle ragazze la città a 360 gradi, da Oltremare a viale Ceccarini e anche il Samsara Beach.

In audio le interviste al direttore tecnico della Nazionale di Ginnastica Artistica femminile Italia Enrico Casella, alla campionessa Giorgia Villa e al presidente della Ginnastica Riccione Francesco Poesio