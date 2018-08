Baseball, la T&A chiude la stagione con un ko contro Padova: niente playoff

Sport

Repubblica San Marino

| 08:49 - 12 Agosto 2018



L’ultima gara di regular season è stata resa inutile ai fini della classifica dalla vittoria pomeridiana del Parma a Nettuno. La T&A, a quel punto fuori matematicamente dai playoff, giocava per onorare il campionato e per provare a raggiungere una di quelle ‘milestone’ di grande rilevanza che non capita spesso di poter superare. Una pietra miliare, un traguardo, un punto di arrivo particolarmente importante e che riguarda il nostro Francesco Imperiali. Ebbene, Francesco era a una valida dalle 700 nella massima serie. 699 fino al playball di gara2 con Padova, con la numero 700 che è arrivata al terzo inning, con due out, sul lanciatore partente del Tommasin, Yohan Pino. Da parte di tutti noi grandissimi complimenti a Francesco, una colonna del nostro baseball e un esempio per i più giovani.

La gara contava il giusto, ma ne va naturalmente raccontato lo svolgimento, con Padova che alla fine è riuscito a spuntarla per 3-2 sul diamante di Verona. Il punto dell’1-0 è arrivato al 1° con tre singoli (Galvan, Perdomo e Hidalgo) su Jimenez, quello del 2-0 con la volata di Medoro al 3° dopo il singolo di Perdomo e il doppio di Hidalgo. Al 6° il 3-0 è stato segnato da Berini, che prima ha battuto un singolo, poi ha rubato la seconda, è arrivato in terza su errore della difesa ed è andato a punto su valida di Galvan.

La T&A reagisce all’8° con due punti sull’ex Enrico Crepaldi. Con due out e le basi vuote, Pulzetti batte un singolo, Lupo anche e Ferrini li porta a casa con un’altra valida, quella del 2-3. È però l’ultimo sussulto, con la fine dell’ottavo e il nono che non portano ulteriori segnature. Padova vince 3-2: vincente Pino, perdente Jimenez. 3/4 in battuta per Leo Ferrini.



TOMMASIN PADOVA-T&A SAN MARINO 3-2

T&A: Pulzetti ec/ss (1/4), Imperiali (Lupo ec 1/2) 2b (1/2), Ferrini 3b (3/4), Colabello 1b (0/2), Reginato ed (0/4), Martin r (1/4), Morreale es (0/4), Babini (Epifano 0/1, Avagnina) ss/2b (0/3), Cenni (Albanese 0/1) dh (0/3).

PADOVA: Russo ed (1/4), Galvan ec (2/5), Perdomo 3b (3/4), Hidalgo 2b (2/4), Martone ss (1/3), Medoro r (0/2), Sciacca dh (0/4), Berini es (3/4), Pacini 1b (0/3).

T&A: 000 000 020 = 2 bv 7 e 2

PADOVA: 101 001 00X = 3 bv 12 e 0

LANCIATORI: Jimenez (L) rl 3, bvc 6, bb 1, so 4, pgl 2

Maestri (r) rl 1, bvc 1, bb o, so 2, pgl 0

Cherubini (r) rl 2, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 0

Coveri (f) rl 2, bvc 2, bb 0, so 2, pgl 0

Pino (W) rl 7, bvc 3, bb 1, so 13, pgl 0

Crepaldi (S) rl 2, bvc 4, bb 1, so 1, pgl 2

NOTE: doppi di Ferrini, Perdomo e Hidalgo.