Baseball, in gara2 netto successo di Rimini su Bologna. Venerdì 17 scattano i playoff: sfida con Parma

Sport

Rimini

| 08:45 - 12 Agosto 2018

Il Rimini Baseball conclude la regular season con un netto successo casalingo per 16-7 contro l’UnipolSai Bologna che così interrompe la striscia di 22 vittorie di fila del team felsineo. Il primo lancio dell’incontro è stato effettuato dal grande campione della pallacanestro Carlton Myers davanti ad una bella cornice di pubblico.

La partita più o meno è stata sulla falsa riga della precedente, ma questo volta i Pirati sono stati perfetti in difesa e hanno avuto un buon rendimento dei rilievi. Box di battuta devastante con ben 20 valide realizzate sugli scudi Batista (5 Rbi) e Noguera autori di ben 4 valide ciascuno. Romero ha colpito un fuoricampo decisivo (terzo in campionato) al quarto inning sul partente biancoblù Rivero che ha permesso ai suoi di impattare il punteggio sul 6-6. Da qui in avanti non c’è stata praticamente più partita con le mazze riminese che hanno prodotto 10 punti nelle quattro riprese successive sui negativi rilievi bolognesi Noguera, Pizziconi e Dobboletta. Bene invece il pitching staff neroarancio con Morellini che ha conquistato la sua quarta vittoria in stagione dopo il partente Bassani che ha peccato di controllo nei tre inning lanciati. Positivi gli ingressi finali Marquez, Hernandez e Kelly che hanno decisamente fatto meglio rispetto a gara1. Per il resto segnaliamo che ufficiosamente il battitore neroarancio Romero ha vinto la classifica della media battuta con un impressionante .430 (secondo Mazzanti con .400 di avg.).

Dalla prossima settimana inizieranno le due semifinali playoff (venerdì 17 Gara1 e sabato 18 Gara2 allo Stadio dei Pirati, Gara3 martedì 21 e Gara 4 mercoledì 22 al Cavalli eventuale “bella” a Rimini sabato 25). Rimini giocherà contro il Parma Clima del manager Poma che ha sconfitto due volte a domicilio il Nettuno City concludendo così la regular season al terzo posto. Mentre l’altra semifinale sarà Bologna contro il Città di Nettuno del Presidente Fortini che avendo già conquistato matematicamente la qualificazione la scorsa settimana ha terminato al quarto posto dopo aver battuto due volte il Padule a Sesto Fiorentino.

Gara 2

UnipolSai Bologna 7

Rimini Baseball 16

UNIPOLSAI BOLOGNA: Nosti ed (1/3) (Moesquit ed 1/2), Vaglio 2b (0/4) (Fuzzi ph 0/1), Flores 3b (0/4) (Tassoni ph 0/1), Marval 1b (2/3), Mazzanti dh (1/2) (Agretti dh 0/1), Lampe ec (2/3), Garcia int (1/3), Maggi r (0/3), Grimaudo es (1/4).



RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (4/5), Romero es (3/4) (Zappone es 0/0), Angulo int (2/6), N. Garbella ed (0/3) (G. Garbella ed 0/1), Ustariz 1b (3/4), Batista dh (4/5), Celli ec (2/5), Molina r (0/2) (Cit r 0/2), Di Fabio 3b (2/5).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

UnipolSai Bologna 051 010 000 = 7 bv 9 e 1

Rimini Baseball 202 241 14X = 16 bv 20 e 0

PRESTAZIONE LANCIATORI

Rivero (i) rl 4.0 bvc 9 bb 2 so 2 pgl 6

Noguera (L) rl 2.0 bvc 8 bb 1 so 2 pgl 5

Pizziconi rl 1.0 bvc 1 bb 2 so 1 pgl 1

Dobboletta rl 2.0 bvc 2 bb 4 so 1 pgl 2



Bassani (i) rl 3.0 bvc 6 bb 3 so 1 pgl 6

Morellini (W) rl 3.0 bvc 2 bb 1 so 1 pgl 1

Marquez rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 2 pgl 0

Hernandez rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 0

Kelly rl 1.0 bvc 1 bb 0 so 1 pgl 0



NOTE Fuoricampo di Romero (da 2 punti al 4°inning). Doppi di Grimaudo, Noguera, Ustariz e Batista 2. Errore: Garcia.