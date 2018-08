Sindaco Misano, a noi niente soldi perchè Pd. Esposto in Procura: 'Comuni Lega hanno avuto finanziamenti'

Attualità

Misano Adriatico

| 21:29 - 11 Agosto 2018

Il sindaco dem di Misano Adriatico, l'avvocato Stefano Giannini, annuncia che lunedì presenterà un esposto ai carabinieri e alla Procura di Rimini, chiamando in causa il ministero dell'Interno e lo stesso ministro Matteo Salvini, per la Direttiva del 6 luglio 2018 'Spiagge sicure-Estate 2018-Finanziamento iniziative'. Dal Finanziamento il Ministero avrebbe escluso Misano "mal interpretando certi meccanismi", afferma il sindaco Giannini in una nota. Il testo della direttiva "è stato palesemente distorto", perché Misano - spiega il primo cittadino di Misano Adriatico - "condivide il corpo di polizia municipale con Riccione ed è con questo Comune che ha presentato un progetto di misure di sicurezza unitario". "Se la direttiva pone un tetto di 50mila euro per istanza e anche quello di 3 domande per provincia, non porrebbe però un tetto di finanziamenti complessivi per provincia -spiega il sindaco- Quella domanda unica, il cui finanziamento è stato di soli 50mila euro che Riccione ha ritenuto di sua esclusiva competenza, lasciando Misano a zero, dovrebbe vedersi riconosciuto il doppio, 100mila euro, che i due Comuni possono dividersi. Le altre due domande della provincia sono di Cattolica e Bellaria, regolarmente finanziate". Nella direttiva, ribadisce il sindaco, "si esplicitava che erano ammissibili tre istanze (e non tre Comuni); c'era una premialità per domande congiunte ma non c'era alcun limite di finanziamento per Provincia". Inoltre, secondo l'avvocato, una domanda congiunta non si poteva scindere. "Valuterà la Procura se ci sono profili penali", ma "reputo il fatto gravissimo" e "si presta anche a interpretazioni politiche", visto che Misano ha un'amministrazione Pd e i Comuni finanziati sono di centrodestra (Riccione e Bellaria) e M5S (Cattolica). "L'affidamento sull'imparzialità, indipendentemente dal colore politico - conclude - è la base affinché il sistema istituzionale rimanga credibile".