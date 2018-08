Tennis, a Rimini Fazio, Corradini e Aprea agli ottavi. I risultati dei tornei di Viserba e Igea Marina

Sport

Rimini

19:44 - 11 Agosto 2018

Orazio Fazio, Maurizio Aprea e Gianluca Corradini (n.5) conquistano gli ottavi del torneo di 4° del Ct Cicconetti, il 3° trofeo “Gelateria 3 Bis”. 4° turno: Adriano Ianniello (4.3)-Marco Storoni (4.1, n.17) 6-1, 6-1, Davide Pierini (4.4)-Fabio Trivarelli (4.2) 6-1, 2-6, 10-6, Davide Piersantini (4.3)-Fabrizio Cristoni (4.1, n.13) 6-4, 2-6, 10-7, Mario Russo (4.1, n.21)-Marco Perazzini (4.3) 6-4, 3-6, 11-9, Mauro Cesaroni (4.1, n.19)-Alessandro Rosti (4.2) 6-3, 6-4, Fabio Novelli (4.1, n.23)-Giacomo Chiabrando (4.3) 6-4, 6-3, Mario Matteini (Nc)-Maurizio Maestri (4.1, n.10) 6-1, 6-3. 5° turno: Aprea (4.4)-Ulisse Guidi (4.1, n.9) 2-6, 6-3, 10-4.



VISERBA E' scatato sabato il torneo Open femminile del Tennis Viserba (1.000 euro di montepremi) con il primo tabellone che vede come teste di serie nell’ordine le 4.1 Federica Succi, Virginia Bonzi e Giulia Sangiorgi.

Intanto si giocano domani dalle 9 le finali del torneo giovanile, tranne il match-clou Under 16 femminile tra Greta Vagnini e Sara Carbone che va in scena questa sera alle 19. Under 14 femminile, semifinali: Greta Vagnini (n.1)-Sara Carbone 6-4, 7-6, Evelyn Amati (n.2)-Elena Bianca Tudorascu 6-0, 6-3. Under 14 maschile, semifinali: Pietro Matteini (n.5)-Raymi Paci (n.1) 6-3, 7-5, Niccolò Iemmi (n.7)-Francesco Castellari (n.6) 6-7, 6-4, 10-7. Under 16 maschile, semifinale: Luca Bartoli (n.1)-Federico Manfredi 6-2, 6-3. Under 12 femminile, semifinali: Matilde Morri (n.1)-Claudia Pezone 6-2, 6-2, Letizia Giovagnoli (n.2)-Anastasiya Lopatina 6-4, 6-3. Under 10 femminile, semifinali: Ekaterina Cazac-Marta Cattaneo 6-7, 6-2, 7-6, Sophia Giulia Di Concetto-Sara Aber 6-3, 6-0. Under 12 maschile, semifinali: Raymi Paci (n.1)-Giacomo Ercolani (n.4) 6-0, 6-0, Andrea Zanuccoli (n.2)-Leonardo Veronese 6-1, 6-4. Under 10 maschile, semifinali: Emanuele Ascani-Michele Diversi 6-4, 6-2, Federico Baldinini-Alessandro Pesaresi 6-2, 6-2.



IGEA MARINA Sono le giovani promesse del tennis romagnolo, Sofia Marchetti (Ct Casalboni) e Letizia Migani (Tc Riccione) a mettersi in grande evidenza all’esordio nel tabellone finale del torneo nazionale Open femminile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il memorial “Luciano Gugnali” (800 euro di montepremi). Molto bene sui campi di Igea anche Sofia Bardi (Under Tennis Massa Lombarda) e Sara Bertozzi (Ct Cesena).

Risultati 1° turno: Sofia Bardi (3.1)-Maria Rebecca Frondizi (3.1) 6-1, 6-2, Letizia Migani (3.1)-Elena Pellicani (2.8) 6-4, 6-3. 2° turno: Sara Bertozzi (2.8)-Carlotta Canali (2.8) 6-3, 6-1, Sofia Marchetti (3.1)-Giulia Carlotti (2.8) 7-5, 6-4.