Valseco Pennabilli non chiuderà: posti di lavoro salvi. L'annuncio dell'Amministrazione

Attualità

Pennabilli

| 16:34 - 11 Agosto 2018

La Valseco di Pennabilli è salva. L'Amministrazione Comunale di Pennabilli lo annuncia in una nota. La Valseco è società partecipata del comune di Pennabilli che si occupa delle mense scolastiche del territorio e della gestione della casa di riposo del capoluogo e che era a rischio a seguito dell'entrata in vigore della legge Madia: in particolare la normativa prevedeva l'eliminazione delle società partecipate con un fatturato triennale inferiore al milione di euro.





La nota del comune di Pennabilli: questa mattina sabato 11 agosto si è svolto un Consiglio Comunale nel Comune di Pennabilli, nel quale è stata parzialmente rettificata una delibera dell'anno scorso che prevedeva la revisione delle società partecipate dal comune; tappa obbligatoria per legge. Fra le società rientrava la Valseco che occupa personale del luogo e svolge servizi essenziali per il nostro comune.

Quasi un anno di lavoro fra l'Amministrazione Comunale e alcuni consulenti tra cui ci teniamo a citare l'Avvocato Loriano Maccari, l'Amministratore di Valseco Paolo Cenerini e il Commercialista Claudio Cucci,ha portato a scavare fra le pieghe della normativa e a trovare la soluzione adatta al mantenimento in vita della società così come è strutturata oggi; con la promessa ulteriore di volerla far ancora crescere. Valseco e' salva! Per tutto il comune di Pennabilli oggi è un giorno di festa.