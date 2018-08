Serata da sogno a Montefiore Conca, con la rievocazione della vita di Costanza Malatesta e Ormanno

Attualità

Montefiore Conca

| 15:40 - 11 Agosto 2018

Una serata da sogno quella di venerdì 10 agosto a Montefiore Conca. È stata raccontata una storia, un amore vero e puro, un amore che non conosce tempo ma vive tra le pietre di questa Rocca, nei cuori di chi sa amare ed emozionarsi. Protagonista la compagnia di Ricerca nelle persone di Marino Fantuzzi e Nadia Fabbri che collaborano da anni con il Comune di Montefiore e che hanno interpretato Costanza Malatesta ed il suo cavaliere Ormanno, in due scene importanti, il momento del loro incontro ed il momento della tragedia emozionando i presenti ed invitandoli poi a salire nel castello, luoghi per loro davvero importanti. Un Garden impeccabile, uno staff straordinario guidato da Kos, uno chef, Gianluca Balascio, che come sempre regala emozioni uniche al palato con la sua fantasia , arte e maestria nel proporre un menù ogni volta diverso e delizioso. La musica dal vivo non è mancata, con la straordinaria voce di Michela Pacassoni che ha regalato un vero e proprio viaggio nella musica cantando le canzoni più belle che emozionano sempre cuore ed anima. “Un grande grazie infine - afferma il Sindaco Wally Cipriani - va a tutti voi che avete scelto ancora una volta Montefiore Conca per vivere emozioni uniche e senza tempo. Oltre 300 persone infatti hanno scelto di vivere la Notte dei desideri nel nostro borgo, il più bello d’Italia".