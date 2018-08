Riccione, aggrediscono con una scarica di pugni il bagnino e lo mandano all'ospedale

Cronaca

Riccione

| 15:16 - 11 Agosto 2018

Grave episodio avvenuto di primo mattino a Riccione al bagno 110: quattro ragazzi sono stati protagonisti di una vile e brutale aggressione al titolare dello stabilimento balneare, un 38enne. I giovani, si erano recati in spiaggia dopo aver trascorso la notte nei locali della movida. In stato di alterazione probabilmente per l'abuso di alcol, hanno iniziato a spostare i lettini e a stazionarvi sopra. Il titolare dello stabilimento balenare, che stava effettuando le consuete operazioni di pulizia mattutine, li ha invitati ad allontanarsi. In tutta riposta uno dei quattro gli ha sferrato due pugni in faccia, dando il via a un vero e proprio pestaggio. Proprio colui che ha sferrato i primi due colpi si è dileguato, gli altri tre sono stati fermati dai Carabinieri, intervenuti sul posto: sono un 19enne e un 17enne originari di Brescia, un 18enne rumeno. Il malcapitato aggredito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini e poi dimesso con 7 giorni di prognosi.