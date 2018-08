Calcio RSM, super acquisto per il Domagnano: l'ex Ravenna e Santarcangelo Giovanni Rossi

Sport

Repubblica San Marino

| 14:57 - 11 Agosto 2018

Venerdì pomeriggio nellasede societaria, il FC Domagnano ha inaugurato la stagione 2018-2019 presentando la squadra di calcio (presidente Fabiano Piscaglia, ddirettore sportivo Lorenzo Moretti, Cristian Protti il nuovo mister). Per primo ha preso la parola il presidente Piscaglia, che ha espresso la voglia di fare ancora meglio dell’anno scorso. Poi è stata la volta del DS Moretti il quale ha parlato del mercato e ha annunciato un nuovo acquisto, si tratta di Giovanni Rossi un difensore che nella passata stagione ha vestito la maglia del Ravenna. In precedenza Rossi, una lunga militanza nei professionisti, ha militato nel Santarcangelo e nella Spal.

L’ultimo a parlare è stato il nuovo allenatore Cristian Protti, che si dice pronto ad iniziare questa nuova avventura, e ringrazia la società per tutti gli acquisti che sono stati fatti.

Il programma degli allenamenti inizierà lunedì 20 agosto, sono già state fissate tre amichevoli contro i Delfini, V. Verucchio e Juvenes Dogana.