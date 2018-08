Spiagge sicure e contrasto ai venditori abusivi, il plauso della Lega Nord: 'cura Salvini funziona'

Attualità

Rimini

| 14:50 - 11 Agosto 2018

Cinquantuno assunzioni a tempo determinato, quasi 634 ore di lavoro, circa 337.000 euro di finanziamento a 7 Comuni della costa (Comacchio, Cesenatico, Gatteo, Cervia, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Riccione) e poi campagne informative, acquisto di mezzi e attrezzature per circa 129.000 euro. E’ il report, con i dati aggiornati al 9 agosto, della prima fase del progetto ‘Spiagge sicure’, fortemente voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che nelle località citate della costa emiliano-romagnola ha dato luogo a 256 controlli con 375 contestazioni e più di 15.400 beni sequestrati per un valore superiore a 126.000 euro. In totale, in dodici regioni italiane, sono stati 54 i comuni che hanno aderito all’iniziativa e che hanno potuto attingere a un fondo di quasi due milioni e mezzo di euro per garantire un controllo del territorio più efficace nel periodo estivo.

“Sono i dati molto positivi delle prime settimane di attività – commenta l’on. Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna – che certificano come la strada imboccata sia quella giusta, un’esperienza da ripetere l’anno prossimo con un numero maggiore di comuni. Insomma, è la dimostrazione che sul fronte della legalità e della sicurezza si fa sul serio”.