Rimini Calcio, gli abbonamenti sono 400. I prezzi e gli orari del botteghino

Sport

Rimini

| 14:41 - 11 Agosto 2018

Hanno superato quota 400, per la precisione sono state 404, le tessere sottoscritte fino a questo momento nella campagna abbonamenti 2018-19 “Passione infinita” relativa al prossimo campionato di Serie C. Nella settimana di Ferragosto sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento, come di consueto, nell’ufficio adiacente il parcheggio interno e gli spogliatoi dello stadio e dietro presentazione di un documento di identità, nella giornata di sabato 18 agosto dalle ore 10 alle 12.30.

Ricordiamo i prezzi relativi ai vari settori della campagna “Passione infinita”:

Centralissima: € 350 (prezzo unico). Abbonamento sostenitore con accesso a “zona hospitality” € 850

Centrale: € 280, ridotto* € 230. Abbonamento sostenitore con accesso a “zona hospitality” € 780

Laterale: € 170, ridotto* € 125

Distinti: € 170, ridotto* € 125

Curva Est: € 120, ridotto* € 80

* Riduzioni per over 65, invalidi e under 18

Ragazzi under 14 € 15 (solo per Laterale, Distinti e Curva Est)

Bambini under 4 ingresso libero, senza biglietto

Invalidi al 100% ingresso € 1 (accompagnatore € 1)