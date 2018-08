Sette stranieri bivaccavano in alberghi e colonie abbandonate: due saranno espulsi

Cronaca

Riccione

| 14:33 - 11 Agosto 2018

Nuovi controlli della Polizia negli stabili abbandonati del territorio riminese. All'alba di sabato gli agenti hanno monitorato due ex colonie e due ex alberghi, potenziali rifugi di sbandati e persone straniere non in regola con le norme di soggiorno. Nel complesso sono stati rintracciati 7 cittadini stranieri, due dei quali sottoposti a procedura di espulsione.